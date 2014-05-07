Жюри конкурса детского рисунка «Подружись со спортом» определило 70 финалистов: все дети получат подарки и поедут в «Зубренок»

Новости Беларуси. Нарисовались первые итоги. Финальное заседание жюри конкурса детского рисунка «Подружись со спортом» прошло 7 мая в столице. В проекте, который проходит при поддержке Президентского спортивного клуба, приняли участие школьники со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своих рисунках ребята с помощью кистей и красок показали свое видение гимнастики, фигурного катания, биатлона и, конечно же, хоккея. Из ста тысяч работ выбрали 70 финалистов. Но только шестеро из них станут победителями. Лучшего выберут заслуженные спортсмены Беларуси, олимпийские и паралимпийские чемпионы. А увидеть детские шедевры в скором времени можно будет на городских билбордах.

Ксения Голуб, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Все 70 ребят приедут в Минск 27 мая на награждение. Для них будет организована интересная экскурсионная и развлекательная программа. Они получат различные призы, подарки. В том числе символические медали, так как конкурс художественно-спортивный. Победители получат кубки и право постоять на настоящем пьедестале. Также все ребята отправятся в «Зубренок».

Николай Козеко, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Если ребенок рисует, значит он об этом думает, он мечтает об этом, это в нем самом. Спорт, движение - это для ребенка самое главное.

Людмила Волчек, двукратная паралимпийская чемпионка:

Спорт - это наша жизнь. И то, что идет к здоровому образу жизни, к этому нельзя быть равнодушными. И то, что принимает участие сам Президентский спортивный клуб, это просто замечательно, так как Президентский спортивный клуб помогает многим спортсменам.