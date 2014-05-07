В Могилёве к 9 Мая сшили «Знамя Победы» размером 40 на 14 метров

Новости Беларуси. Знамя длинной в 40 метров и шириной в 14 изготовили ко Дню Победы в Могилёве. Гигантское полотно 9 Мая понесут 20 офицеров из воинских частей областного центра. Над его изготовлением трудилась не одна сотня местных ткачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейных дел мастер Алла Ковалькова на предприятии человек не новый. Более чем за 20 лет трудовой деятельности женщина изготовила сотни тысяч ткацких изделий. Но такая почетная миссия на неё возложена впервые.

Алла Ковалькова, швея:

Я работаю уже 20 лет и эта миссия была самая почетная. Я шила очень много, но это для наших ветеранов. Этот флаг будут нести по площади.

Над созданием символического Знамени Победы трудилось почти 2 сотни работников могилёвского текстильного предприятия. Вначале выткали полотно, затем окрасили его в ярко красный. И только после этого огромные полотна сшили воедино.

Андрей Михалюк, начальник управления маркетинга текстильного предприятия:

Полотно алое, краска подбиралась специально для нанесения серпа и молота. Всего ткани понадобилось порядка 300-400 метров. Это чрезвычайно почетная миссия - сшить Знамя Победы, поэтом мы были рады, когда нам предложили поучаствовать в производстве этого флага. Это почетно для нашего предприятия.

В длину современный символ Победы 40 метров, его ширина - 14. Прообразом этого стяга послужило знамя, установленное над Рейхстагом в далёком 1945.

Николай Борисенко, историк:

То знамя, которое водрузили Егоров и Кантария, политрук Берест, оно действительно хранится в музее в России и представляет собой красное полотнище, нанесенный серп и молот, пятиконечная звезда. Размер его порядка 1,60 м на 3,40. Выстояв и победив в такой страшной войне, материальные следы обязательно должны оставаться, тем более такое знаковое, как Знамя Победы.

Ирина Недобоева, СТВ:

Парад ветеранов Великой Отечественной войны в Могилеве стартует 9 мая именно с этого места – площади Ленина. Прообраз Знамени Победы, созданный могилевскими текстильщиками, понесут 20 офицеров из воинских частей города. Праздничное шествие завершится возложением цветов к Вечному огню – как дань памяти всем, кто сражался за Победу.