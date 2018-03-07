7 марта праздничный трамвай курсирует по улицам Минска

Новости Беларуси. В Минске 7 марта курсирует необычный транспорт. В честь 8 марта на линию вышел праздничный трамвай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, самые ожидаемые пассажиры здесь – женщины. В ярко украшенном вагончике их ждут приятные сюрпризы и теплые слова поздравлений с весенним праздником.

Пассажиры:

Эффект отличный, тем более у меня сегодня день рождения, поэтому это вдвойне приятно.

Мы стояли на остановке, радовали, что у нас такие мальчики хорошие. Тут заходим в трамвай – и все такое, это очень мило.

Александр Цурбанов, заместитель начальника управления ГП «Минсктранс»:

В очередной год мы решили поздравить наших милых женщин от лица всех мужчин нашей Республики с наступающим праздником 8 марта. Милые дамы, от всего сердца мы, мужчины, желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов.