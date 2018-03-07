Александр Лукашенко: Призвание женщины – украшать мир, призвание мужчины – защищать этот мир и женщин

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 7 марта вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, Новости Беларуси. Торжественная встреча во Дворце Независимости посвящена мужеству и красоте, а поводом послужили сразу два праздника – День защитников Отечества и Международный женский день.

В своей поздравительной речи Президент отметил насколько важна роль каждого из приглашенных в судьбе Беларуси. Медики, педагоги, экономисты, спортсмены, военные. Особые слова признательности – матерям. Воспитывая и вкладывая в детей, каждый день они совершают подвиг. Современные женщины, подчеркнул Александр Лукашенко, удивительным образом сочетают в себе женственность и силу характера. Мужчины же становятся образцом чести и отваги.

Началось мероприятие с экскурсии по Дворцу Независимости. Кроме хорошо знакомых залов гостей ждала выставка картин, фотографий и костюмированных кукол. Символично, что завершающим пунктом маршрута стал зал государственных наград, где знаки отличия приглашенным вручил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Призвание женщины – украшать мир, призвание мужчины – защищать этот мир и женщин. И какие бы социальные роли они ни примеряли на себя, важно, чтобы все помнили о своем главном предназначении и сохраняли в обществе гармонию отношений.

Я рад видеть в этом зале людей, ставших истинным примером отваги, чести и мужества, – настоящих мужчин, которые в столь непростое время выбирают профессию Родину защищать. Вам присвоены высокие звания и вручены новые погоны. Вместе с этим возрастет и ответственность. Уверен, вы с честью справитесь с возложенными на вас обязательствами.

Искренне приветствую наших прекрасных соотечественниц. Я всегда говорил и сегодня повторю: белорусские женщины – самые лучшие и самые красивые, умеющие удивительным образом сочетать в себе силу характера и необыкновенную женственность. Многие из вас достигают больших высот, скажу как есть, иногда даже абсолютно в неженских профессиях. Особенно это зримо проявилось в спорте.

А какой подвиг ежедневно совершают и матери, особенно многодетные. На их плечах не меньшая физическая и эмоциональная нагрузка, а также огромнейшая ответственность за будущее своих детей, за будущее наших граждан. Эти женщины отдают им всю свою жизнь.

Большого уважения заслуживают также представительницы прекрасного пола, успешно работающие в таких сферах, как образование, медицина, культура, искусство, в различных отраслях экономики и на государственной службе. Особенно ценно, когда, совмещая карьеру и домашние хлопоты, они остаются образцовыми женами и матерями – нежными, заботливыми и обязательно любящими. И мы гордимся такими женщинами.