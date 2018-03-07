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«Мы вместе ищем выход»: как молодые учителя завоевывают доверие учеников?

07 марта 2018 10:48
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У каждого из нас остались теплые воспоминания о школе. Её стены – наш второй дом, а первый учитель – лучший друг и советчик. Но как заслужить доверие детей и стать для них примером, когда ты сам совсем недавно был чьим-то учеником?

«Мы вместе ищем выход»: как молодые учителя завоевывают доверие учеников? -1

Виктория Пушная, учитель первой степени обучения ГУО «Средняя школа №64 г. Минска»:
В первый раз, конечно, было страшно но все дети хорошо восприняли. Они меня понимают как своего старшего товарища, с которым можно поделиться чем-то сокровенным. Мы с ними много о чем разговариваем, и я это очень ценю.

«Мы вместе ищем выход»: как молодые учителя завоевывают доверие учеников? -4

Одна из самых важных задач в работе учителя – учить и воспитывать. Быть слишком доброй или слишком строгой нельзя, нужна золотая середина и особенный подход к каждому ребёнку.

«Мы вместе ищем выход»: как молодые учителя завоевывают доверие учеников? -7

Виктория Пушная:
Мы пытаемся вместе выяснить причину, почему он так начал делать, и потом мы вместе ищем какой-то выход с этой ситуации. Больше, наверное, справедливой, чтобы они знали, что такого делать нельзя.

Ответы у доски, проверка домашнего задания, строгая школьная дисциплина. Кому понравятся такие правила? Виктория знает, как развеселить детей и с радостью проводит уроки в игровой форме.

«Мы вместе ищем выход»: как молодые учителя завоевывают доверие учеников? -10

Чемпионка мира и Европы по самбо Нина Метелица уже год работает учителем физической культуры. Старается воспитать в своих учениках будущих победителей. 

Нина Метелица, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №64 г. Миска»:
У меня, можно сказать, это в крови, с самого детства. Поэтому приучили к дисциплине строгой, старюсь приучать к этому наших детей.

«Мы вместе ищем выход»: как молодые учителя завоевывают доверие учеников? -13

Одно дело, когда твой ученик вдвое младше, другое – когда вы почти ровесники. А как заслужить уважение старшеклассников?

Нина Метелица:
Наверное, во-первых, это внешний вид и поведение. То есть всегда встречают по одежке, даже учителя, будут смотреть на то, как он умеет поставить себя, манеру речи и разговора.

«Мы вместе ищем выход»: как молодые учителя завоевывают доверие учеников? -16

Если вы добры и честны, школьник это поймет и отнесется к вам также. Мария и Нина доказали, что житейская мудрость и эрудиция не имеют возраста.

# общество # Фотофакт # Нина Метелица # Воспитание # общество # Виктория Пушная

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