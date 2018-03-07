«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени

Новости Беларуси. Среди тех, кому 7 марта глава государства вручил знаки отличия есть и знаменитости, и мало известные широкой публике белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кавалером ордена Отечества III степени стала олимпийская чемпионка Анна Гуськова, а ее коллега из команды фристайлистов Алла Цупер теперь заслуженный мастер спорта. Свои награды получили медсестра борисовской больницы, домохозяйка из Заславля, директор клецкого предприятия и многие другие. Всего порядка четырех десятков верных своему делу и преданных стране белорусов.

Анна Гуськова, олимпийский чемпион по фристайлу: Я очень счастлива, что мне выдался такой шанс побывать здесь, побывать среди таких людей. Это очень здорово, приятно, волнительно. Буду дальше тренироваться, надо готовиться на Китай, это точно.

Людмила Свеклистова, медицинская сестра, многодетная мама:

Я считаю, что главная задача наша, женщин, - это быть мамой. Быть доброй, любимой, любящей мамой.

Уже после награждения гостей пригласили продолжить праздник. Особую атмосферу в зале торжественных церемоний создавал Президентский оркестр и выставочные экспонаты.