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«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени

07 марта 2018 12:05
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Новости Беларуси. Среди тех, кому 7 марта глава государства вручил знаки отличия есть и знаменитости, и мало известные широкой публике белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени-1

Кавалером ордена Отечества III степени стала олимпийская чемпионка Анна Гуськова, а ее коллега из команды фристайлистов Алла Цупер теперь заслуженный мастер спорта. Свои награды получили медсестра борисовской больницы, домохозяйка из Заславля, директор клецкого предприятия и многие другие. Всего порядка четырех десятков верных своему делу и преданных стране белорусов.

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«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени-4

«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени-6

Анна Гуськова, олимпийский чемпион по фристайлу:
Я очень счастлива, что мне выдался такой шанс побывать здесь, побывать среди таких людей. Это очень здорово, приятно, волнительно. Буду дальше тренироваться, надо готовиться на Китай, это точно.

«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени-9

Людмила Свеклистова, медицинская сестра, многодетная мама:
Я считаю, что главная задача наша, женщин, - это быть мамой. Быть доброй, любимой, любящей мамой.

Уже после награждения гостей пригласили продолжить праздник. Особую атмосферу в зале торжественных церемоний создавал Президентский оркестр и выставочные экспонаты.

«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени-12

«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени-14

«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени-16

«Я очень счастлива». Анна Гуськова стала кавалером ордена Отечества III степени-18

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Анна Гуськова # Людмила Свеклистова

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