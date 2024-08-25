«Зарядить деток на год вперёд». В ботаническом саду продолжается «Первоклассный праздник»

Зарядиться энергией перед новым учебным годом и проводить уходящее лето. В ботаническом саду сегодня, 25 августа, продолжается «Первоклассный праздник». Для школьников и тех, кому еще только предстоит сесть за парты, подготовили обширную развлекательную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей встречают десятки площадок с мастер-классами и интерактивами. Ребят учат основам скалолазания, программирования, рисования и не только. За все активности можно получить фишки, которые затем обменивают на подарки. В программе также пенное шоу, выступления молодежных коллективов, холи-вечеринка и многое другое.

Разнообразная, разноплановая развлекательная программа, которая для возраста, как у меня, 8 и 4 года ребенку. Мы нашли занятие и еще хотели вернуться на некоторые площадки.

Недавно переехали в Минск, поэтому мы очень рады, что первые впечатления с этим праздником связаны с первыми впечатлениями от города. Нам очень нравится, особенно масштабность этого мероприятия. Считаю, что такие праздники должны продолжаться во всех городах Беларуси, потому что это очень полезно.

Тамара Акимова, организатор:

Очень много зон. Анимационные, зоны творчества, мастер-классов, спортивные, развлекательные. Основные цели – зарядить деток на год вперед хорошим настроением, позитивом, энергией, чтобы учеба в школе целый год проходила легко.