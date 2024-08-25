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«Зарядить деток на год вперёд». В ботаническом саду продолжается «Первоклассный праздник»

25 августа 2024 07:55
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Зарядиться энергией перед новым учебным годом и проводить уходящее лето. В ботаническом саду сегодня, 25 августа, продолжается «Первоклассный праздник». Для школьников и тех, кому еще только предстоит сесть за парты, подготовили обширную развлекательную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зарядить деток на год вперёд». В ботаническом саду продолжается «Первоклассный праздник»-2

Гостей встречают десятки площадок с мастер-классами и интерактивами. Ребят учат основам скалолазания, программирования, рисования и не только. За все активности можно получить фишки, которые затем обменивают на подарки. В программе также пенное шоу, выступления молодежных коллективов, холи-вечеринка и многое другое.

«Зарядить деток на год вперёд». В ботаническом саду продолжается «Первоклассный праздник»-4

Разнообразная, разноплановая развлекательная программа, которая для возраста, как у меня, 8 и 4 года ребенку. Мы нашли занятие и еще хотели вернуться на некоторые площадки.

«Зарядить деток на год вперёд». В ботаническом саду продолжается «Первоклассный праздник»-6

Недавно переехали в Минск, поэтому мы очень рады, что первые впечатления с этим праздником связаны с первыми впечатлениями от города. Нам очень нравится, особенно масштабность этого мероприятия. Считаю, что такие праздники должны продолжаться во всех городах Беларуси, потому что это очень полезно.

«Зарядить деток на год вперёд». В ботаническом саду продолжается «Первоклассный праздник»-8

Тамара Акимова, организатор:
Очень много зон. Анимационные, зоны творчества, мастер-классов, спортивные, развлекательные. Основные цели – зарядить деток на год вперед хорошим настроением, позитивом, энергией, чтобы учеба в школе целый год проходила легко.

«Зарядить деток на год вперёд». В ботаническом саду продолжается «Первоклассный праздник»-10

Успеть попасть на первоклассный праздник можно сегодня до 7 часов вечера. За 8 лет проведения у него появились свои традиции и почитатели. Ожидается, что за эти выходные его посетят 10 тысяч человек.

# Дети и родители

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