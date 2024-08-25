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Выставка китайских товаров и услуг открывается в «Великом камне»

25 августа 2024 07:40
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Интеграция спроса и предложения КНР и Евразийского экономического союза, стимулирование межрегиональной торговли. Сегодня, 25 августа, в индустриальном парке «Великий камень» открывается выставка китайских товаров и услуг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка китайских товаров и услуг открывается в «Великом камне»-2

Она проводится уже в третий раз. Организаторы ставят сразу несколько целей: это налаживание сотрудничества и выстраивания каналов закупок между нашими бизнесменами и китайскими производителями. 

На нынешней неделе Беларусь и Китай подписали межправительственное соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций, предусматривающее создание зоны свободной торговли услугами между странами, транспарентного, либерального и благоприятного режима для привлечения инвестиций.

# Беларусь-Китай

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