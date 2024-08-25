На «Беларусьфильме» стартовал кастинг на главную мужскую роль в первом белорусско-китайском фильме

Планы по ключевым направлениям сотрудничества между Беларусью и Китаем были закреплены во время недавнего визита в Минск премьера Государственного совета КНР. Его итогом стало подписание масштабного пакета соглашений и договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зародился и проект, который позволит Китаю больше узнать о Беларуси, а Беларуси – о Китае. Страны снимут первый совместный игровой фильм. Уже начался кастинг актеров. На «Беларусьфильме» подбирают кандидатов на главную мужскую роль. По сценарию, это наш студент, влюбленный в девушку из Китая. Кроме чувственной истории, зрителей ждет экскурс в прошлое двух стран. Героям предстоит вникнуть в запутанную историю гибели белорусского летчика в Китае в 1939-м. Премьеру планируется приурочить к 80-летию Великой Победы. Локации для съемок уже определены.

Лэй Хань, генеральный продюсер, главный режиссер фильма:

Будем снимать в городе Чуньцин. Это один из самых больших городов в мире и самый большой в Китае. В Ухани, важном историческом центре. И конечно, это Пекин, столица. В белорусской столице также будут проходить съемки, а еще покажем в кинокартине Брест, как город с большой историей. Есть и дальнейшие планы снимать другие картины.

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Дальше производство совместных анимационных фильмов, документальных. Останавливаться мы не будем. Наш фильм еще более укрепит дружбу братских народов, познакомит молодых людей друг с другом, даст возможность туристам приехать в Беларусь, добавятся авиарейсы и другие логистические ходы.