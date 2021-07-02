6 тысяч магазинов и почти 600 автолавок. Как Белкоопсоюз стал крупнейшим торговым оператором страны

Новости Беларуси. 3 июля в 2021 году особое для Белкоопсоюза. В этот день работники системы отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 июля 42-тысячный коллектив стал участником торжества в онлайн-режиме. Около 500 наград: нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности вручили лучшим сотрудникам.

Белкоопсоюз – это крупнейший торговый оператор страны: около 6 тысяч магазинов и почти 600 автолавок. Ежедневно услугами оператора пользуется каждый третий житель Беларуси. Система не стоит на месте, внедряет современные подходы в торговом обслуживании. Появился новый формат – магазин «Мегаопт».

Виктор Королев, заместитель председателя правления Белкоопсоюза: Их на сегодня у нас насчитывается более 40. Родоначальником этих объектов стал Могилевский облпотребсоюз. Сегодня отличаются ассортиментом, ценой и качеством. В том году начата работа по нашим объектам формата фастфуда.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Мы присутствуем, обслуживаем население почти в 24 тысячах населенных пунктов, которые расположены на территории Республики Беларусь, независимо от количества проживающих жителей. Внешняя экономическая деятельность – почти 30 стран. Я бы хотел всех поздравить, конечно, с этим праздником и с нашим основным государственным праздником – Днем Независимости Республики Беларусь.

В 2020 году в системе Белкоопсоюза белорусы приобрели товаров на сумму 2 миллиарда рублей. Потребкооперация модернизировала более 100 торговых точек и открыла 29 магазинов шаговой доступности. Возобновили работу более 50 ранее закрытых объектов.

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