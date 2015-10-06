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6 октября в Беларуси начали включать отопление

06 октября 2015 11:03
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Новости Беларуси. Отопительный сезон стартовал в Беларуси. Сегодня, 6 октября, в Минске, а также в Витебской области тепло начало поступать в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Такое решение принято в связи с резким похолоданием, которое прогнозируют синоптики. 7 октября батареи потеплеют и в жилых домах. Для того чтобы полностью подключить жилфонд столицы к отоплению, понадобится три-четыре дня.

В республике уже все готово к приходу зимнего минуса. Созданы запасы различных видов топлива. Паспорта готовности получили ЖЭСы, жилой фонд, учреждения образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

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