Прямой эфир

БелАЗ дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса

06 октября 2015 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский самосвал дважды покорил Книгу рекордов Гиннесса. Наш 450-тонник стал самой большой двухосной машиной в мире. Кроме того международные эксперты оценили размеры его кузова. На предприятии уже получили сертификаты о занесении большегруза в число рекордсменов. Между тем самосвал успел показать себя и в деле. Уже более года он трудится в российском разрезе «Черниговец». За это время перевез около 4 миллионов тонн груза и преодолел 50 тысяч километров пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
От третьей линии метро до реконструкции памятников. Чем гордятся белорусы?
06 октября 2015 10:34

От третьей линии метро до реконструкции памятников. Чем гордятся белорусы?

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов в программе «УТРО»
06 октября 2015 09:23

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов в программе «УТРО»

Опрос. Картина достижений Беларуси
06 октября 2015 09:11

Опрос. Картина достижений Беларуси