БелАЗ дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса

Новости Беларуси. Белорусский самосвал дважды покорил Книгу рекордов Гиннесса. Наш 450-тонник стал самой большой двухосной машиной в мире. Кроме того международные эксперты оценили размеры его кузова. На предприятии уже получили сертификаты о занесении большегруза в число рекордсменов. Между тем самосвал успел показать себя и в деле. Уже более года он трудится в российском разрезе «Черниговец». За это время перевез около 4 миллионов тонн груза и преодолел 50 тысяч километров пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.