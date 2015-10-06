Новости Беларуси. Его называют легендой отечественного балета. 6 октября художественному руководителю Большого театра оперы и балета Юрию Трояну исполняется 65. С праздником народного артиста Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. Юрий Троян родился в Минске и в пять лет впервые переступил порог Большого театра, где работала его мама.

Талантливый выпускник Белорусского государственного хореографического училища уже в 21 год стал заслуженным артистом Беларуси. Троян был первым исполнителем партий Хосе, Адама, Тиля Уленшпигеля, Спартака и Принца. Эти спектакли вошли в золотой фонд мировой хореографии. Завтра, 7 октября, в честь юбиляра в Минске покажут балет «Витовт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.