6 февраля по всей стране прошли телефонные линии

Новости Беларуси. На прямой связи. По всей стране состоялись традиционные субботние прямые телефонные линии. Главная положительная тенденция – обращений становится гораздо меньше. А отработанная система быстрого реагирования позволяет многие вопросы решить прямо на месте. В Гродненском районе 6 февраля на звонки жителей отвечал заместитель председателя райисполкома.

Жители деревни Лаша уже с утра спешат в сельский магазин. Здесь можно купить все необходимое и, главное, в удобное время. А еще месяц назад, чтобы приобрести хлеб или, скажем, молоко, нужно было дожидаться автолавку. Ассортимент там был куда скромнее, да и приезжала она всего несколько раз в неделю. С просьбой открыть торговую точку сельчане обратились на «горячую линию», и вопрос решился.

Анатолий Жилинский, житель деревни Лаша:

Очень удобно для людей, потому что люди в основном старшие, люди, которые отработали на сегодняшний день, много людей на пенсии. Поэтому прийти сюда можно, все купить.

На помощь сельчанам пришло местное хозяйство, вместе с райисполкомом просчитали бизнес-план, подобрали пустующее здание, и работа закипела.

Василий Свирид, председатель СПК «Деньщикова»:

Сделали все как положено, обошлось в 760 миллионов, но мы ничуть не жалеем, потому что все-таки по сравнению с автолавками это намного лучше. Здесь в тепле, люди могут посидеть и пообщаться.

А вот в агрогородке Сапоцкин звонок на прямую линию помог сельчанам в разы сократить утомительные поездки в областной центр. Уже несколько лет работникам хозяйства и пенсионерам все выплаты перечисляли на пластиковые карты, а вот обналичить их на месте не получалось – не было банкомата. После переговоров с финансовым учреждением проблема исчезла.

Анна Казакевич, жительница агрогородка Сапоцкин:

Наконец, нам банкомат поставили, у нас все совсем по-другому. Мы не выстаиваем часами в очередях, мы делаем свои операции тогда, когда нам это нужно.

Эти и еще десятки житейских вопросов в Гродненском районе были решены именно благодаря горячим линиям. Правда, в последнее время количество обращений сократилось в разы. Люди уже звонят скорее за консультацией, нежели с просьбой о помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Климович, заместитель председателя Гродненского райисполкома:

Те вопросы и предложения, которые поднимают наши люди, мы оперативно решаем. Однозначно, делаем вывод, что количество обращений все время уменьшается, они становятся больше консультативного характера. Потому что многие вопросы снимаются на первичном уровне: где-то СПК, где-то наши сельские советы.

Правда, и от телефонного общения с людьми в районе отказываться не собираются. Ведь это уникальная возможность напрямую узнать, чем живут и что думают сельчане по тем или иным вопросам.