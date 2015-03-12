59 дней до Великой Победы: 12 марта 1945 года Войска 2-го Белорусского фронта освободили город Пуцк

Новости Беларуси. 59 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты XX века. 12 марта 1945 года продолжается Восточно-Померанская операция. Войска 2-го Белорусского фронта освободили город Пуцк. Армия 1-ого Белорусского после упорных и непростых боев заняли немецкий Кюстрин.

Тем временем на территории освобожденной Беларуси дети приступают к учебному процессу, в школы из эвакуации возвращаются учителя. Также в марте ЦК КПБ постановил отпечатать для западных областей БССР 1 миллион учебников на белорусском языке.

Продолжаем вспоминать те страшные годы войны, погружаясь в истории очевидцев и ветеранов.

Лев Анцелиович, ветеран Великой Отечественной войны:

Шли мы по снежной дороге, но в этот момент танки немецкие оказались, вышли из укрытия, я обернулся, увидел углубление уже за пределами дороги и упал лицом вверх, на спину. В этот момент ко мне приблизился танк. Я видел, что там сидит немец и из автомата наводит на меня. Но я успел бросить противотанковую гранату. Танк взорвался. Вот это самый страшный момент на войне.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой победы оставалось 59 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.