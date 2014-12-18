58 умников и умниц получили свидетельства спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи

Новости Беларуси. 18 декабря 58 умников и умниц получили свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. В числе лауреатов – победители республиканского конкурса научных работ и призеры предметных олимпиад в стране и за рубежом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Бабак, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Это огромное счастье – получать здесь, среди самых одаренных людей нашего города, награду, быть членом президентского фонда. Это очень здорово и это заставляет двигаться дальше, достигать новых вершин.

Анастасия Азарова, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

То, что нас так отблагодарили, поздравили, действительно, было очень приятно и почетно. Действительно, среди людей, которые достаточно умные, очень приятно сидеть в такой компании.