Форум молодых журналистов «Общий взгляд в будущее» завершился в Минске

Новости Беларуси. Изменения в закон о СМИ 18 декабря вызвали жаркие дебаты и на Форуме молодых журналистов. Он собрал тех, кто намерен связать свою жизнь с миром информации. Имидж, профессионализм и проявление индивидуальных качеств.

Долго готовиться и глубоко нырять, а еще впитывать. Это про их работу. И мудрецы, и философы, и пропагандисты. А еще четвертая власть.

18 декабря будущие акулы пера обсудили принципы и нюансы работы в современном медиаполе с министром информации и первым заместителем главы Администрации Президента.

Александр Радьков, к слову, призвал молодых журналистов показывать в своей работе уникальность Беларуси.

Дополнительный опыт и знания молодые и перспективные смогли получить также в открытом диалоге и мастер-классах от мэтров отечественной журналистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Это не просто общение, не просто представление площадки для общения, но, ко всему прочему, возможность для тех, кто заинтересован в формировании профессиональных журналистских кадров в Республике Беларусь, сделать определенный срез.

Это необычная пара: без преподавателя, сидя на партах, высказываясь наперебой. Кажется, во всем этом звонком потоке мысли понимают себя лишь они. Подобный вид работы второкурсники называют «мозговым штурмом» и уверяют, мол, только так можно прийти к истине. Креативно и так по-журфаковски.

Андрей Григорьев, студент Института журналистики БГУ:

Очень много крутых людей приходит, контактов полезных. Очень много ивентов, очень много полезных штук для профессии.

Строго, но дерзко. Волосы цвета фуксия для людей творческих – дело обычное. Дарья, правда, уже к Новому году имидж свой планирует изменить кардинально. Вернется к классике и в прическе.

Дарья Довгайло, студентка Института журналистики БГУ:

Они мне нисколько не мешают. Все, конечно, реагируют очень интересно, но жесткой критики никто не высказывал.

На третьем по счету Форуме имидж молодого журналиста вошел в топ-5 самых обсуждаемых вопросов. Но, судя по всему, это больше проявление индивидуальных качеств, нежели показатель профессионализма.

Яркий пример тому – эта хрупкая девушка. Трудно представить, но, будучи студенткой журфака, она тоже красила волосы в фуксию. Сегодня Вероника Бута – победитель конкурса «Дебют» в номинации «Лучший ведущий радиопередачи».

Вероника Бута, победитель конкурса «Дебют» в номинации «Лучший ведущий радиопрограммы»:

Я пока еще не могу привыкнуть к роли лучшей. Я не знала, по каким критериям. Это все получилось очень случайно. Мне мое руководство принесло новость, что проходит такой конкурс. Сказали, чтобы подавала, верили в меня.

Возглавили же список самых обсуждаемых тем – Интернет-ресурсы. Теперь они приравнены к средствам массовой информации и на них распространяется действие закона о СМИ.

Вероника Бута, победитель конкурса «Дебют» в номинации «Лучший ведущий радиопрограммы»:

Это еще пока одна большая корзина мусора, потому что нужно фильтровать ту информацию, которая туда поступает, нужно ужесточать ответственность.

Два дня Форума молодых журналистов «Общий взгляд в будущее» завершен. И уже с уверенностью можно заявить: для некоторых он стал отправной точкой долгого профессионального пути.