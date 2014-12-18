Новости Беларуси. В Минске проходит Форум молодых журналистов. 18 декабря студенты и сотрудники телевидения, радио, газет и Интернет-ресурсов пообщались с министром информации и первым заместителем главы Администрации Президента. Александр Радьков призвал молодых журналистов показывать в своей работе уникальность Беларуси. Ведь это, в свою очередь, будет способствовать укреплению имиджа страны на международной арене.

Отметим, форум проходит в третий раз и направлен на формирование единого медиапространства. Дополнительный опыт и знания молодые и перспективные уже смогли получить в «Открытом диалоге» и мастер-классах от мэтров отечественной журналистики. Так же 18 декабря назвали победителей и лауреатов конкурса «Дебют», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Бута, победитель конкурса «Дебют» в номинации «Лучший ведущий радиопрограммы»:

Я пока еще не могу привыкнуть к этой роли — лучшей. Я не знала, по каким критериям. Это все получилось случайно. Мне мое руководство принесло новость, что проходит такой конкурс. Сказали: Вероника, подавай. Мы верим в тебя. Я и подала. Это были информационно-аналитические материалы, это была программа «Туристы по жизни» туристической тематики.

Андрей Григорьев, студент Института журналистики Белорусского государственного университета:

Здесь очень атмосфера креативная, энергичная, очень много крутых людей приходит, контакт полезный. Университет дает очень много возможностей.