В Минске появился благотворительный фонд, наживающийся на желании фирм и предпринимателей помочь детям

Новости Беларуси. Столичная фирма решила помочь сиротам, откликнувшись на просьбу благотворительного проекта «Добро твори». Требовалось оказать содействие в организации сладкого стола либо в оплате арендованных машин. Туристическая компания закупила продукты для ребят, но их забирать никто не спешил.

Алена Шарко, заместитель директора туристической фирмы:

Вот на этом месте стояла моя машина, в машине было загружено порядка 300 кг подарков, соков, водички, печенья.

Вот только за подарками никто так и не приехал, но об этом – позже. История началась с электронной рассылки. На почту туристической фирмы, где Алена работает заместителем директора, пришло письмо от благотворительного проекта с просьбой помочь детям-сиротам. В организации сладкого стола либо оплатой арендованных машин. Алена с коллегами выбрала первый вариант, но сладкие угощения никто забирать не спешил. В течении целых пяти дней.

Алена Шарко, заместитель директора туристической фирмы:

У меня начали закрадываться не очень хорошие мысли о том, что людям нужны только финансовые вложения.

Она до последнего звонила по оставленному в контактах телефону, писала на электронную почту. Результата – ноль, а через неделю пришло аналогичное письмо. И снова с просьбой о помощи.

Уже в присутствии съемочной группы СТВ женщина набирает на память выученный номер.

И снова вопросы разбиваются о стену молчания на том конце провода. Идем другим путем. У проекта «Добро твори» есть сайт. Правда, сейчас он закрыт на техническое обслуживание. Но мы находим зацепку.

Если верить информации на сайте проекта, то офис организаторов находится в одном из торговых центров Минска.

Ни номера павильона, ни даже этажа. Ссылка на сайте весьма лаконична. Обращаемся в администрацию торгового объекта, но о данном благотворительном проекте здесь слышали разве что от людей, разыскивающих организатора.

Татьяна Герасимович, администратор торгового центра:

Такого благотворительного проекта не зарегистрировано. Все арендаторы у нас заключают договор. Ни с чем подобным мы договор не заключали.

Зато на месте нам удалось поговорить с людьми, которые не понаслышке знают как проект «Добро твори», так и его организатора.

Олег Усов, индивидуальный предприниматель:

Он давно занимается очень сомнительной деятельностью. Человек нигде не работает, снимает квартиру на деньги, которые получает с благотворительности. Периодически меняя электронные адреса, рассылает спам и просит помочь финансово, какими-то продуктами или еще чем-нибудь другим. Из 100 человек ответят хотя бы 10.

Олег работает в сфере развлечений для детей. Год назад и к нему на почту пришло сообщение с предложением от благотворительного проекта. Для новогоднего праздника для сирот требовались ростовые куклы. Их предприниматель, учитывая специфику, предоставил без платы за прокат. Вот только назад свое имущество мужчина не получил, ведь все было на честном слове.

И один подобный проект способен бросить тень на все благотворительные организации.

Дмитрий Мельников, руководитель благотворительного движения:

Человек, который собирает средства. Неизвестно, куда это все уходит. Начали пытаться выходить на этого человека. Человек начинает оскорблять, хамить, размещает непосредственно клевету уже на других людей в Интернете и так далее.

Доказать факт мошенничества в Интернете весьма сложно. Особенно, если это выдается под видом благотворительности.

А пока эти мужчины ждут нового поворота в непростом деле, Алена решила действовать, но уже в другом плане. Купленные подарки для детей она отвезла в один из детских домов Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь для того, чтобы делать добро, посредники вовсе не обязательны.