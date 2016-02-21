Экскурсовод – профессия или образ жизни: один день из жизни гида по Минску

Новости Беларуси. Как не заблудиться в белорусских лесах, найти много интересного на центральных столичных проспектах, да и вообще влюбиться в нашу страну знают те, для кого это самая настоящая профессия – рассказывать и показывать Беларусь для гостей нашей страны.

Погода не шепчет, но настроение в этом автобусе создает вовсе не небесная канцелярия, а вполне земная женщина. Экскурсовод.

Яркая не только внешне. Мудрая не только внутренне. Ее зовут как столицу Болгарии – София. Отрывать известные и неизвестные уголки нашей страны она помогает уже почти четыре десятка лет.

Рассказать об истории доступно, увлечь фактами и отвлечь легендами.

Коренная минчанка, выпускница филфака БГУ. Свою профессию «на всю жизнь» она выбрала без колебаний.

София Мачарашвили, экскурсовод:

Припоминаю случай, когда садилась в троллейбус и одна проезжала весь проспект туда и обратно. И мне очень нравилось смотреть в окно, смотреть на дома, деревья, людей, идущий дождь. Вот эта романтика меня увлекала в троллейбусе. Троллейбусное путешествие – это ведь тоже путешествие.

А еще нравилось читать. Читать много. Книг в этой небольшой квартире с высокими потолками едва ли не как в библиотеке. А вот в шкафу у профессионального экскурсовода – профессиональные скелеты.

София Мачарашвили, экскурсовод:

Это тексты экскурсий, которые мы собираем, пишем, используем в работе. В папках материал только по Заславлю, только по Гродно, только по Витебску.

Учебные выдержки, журнальные и газетные статьи. Здесь даже есть записи от руки. На подготовку экскурсии отводится год, а в поиске материала гид может потягаться с человеком, пишущим диссертацию. Ведь знать ответы на всевозможные вопросы – один из постулатов профессии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

София Мачарашвили, экскурсовод:

Учиться, учиться, учиться. Экскурсовод не имеет права не учиться. Он учится если не ночью, так днем точно. Каждый день. А второе, что здесь очень важно – отношение к людям. Если ты любишь людей, ты им отдашь все, что ты умеешь, чему ты научился, чему тебя научили лучшие твои педагоги.

За годы практики среди ее слушателей были знаменитые политики, известные артисты. Но одна из близких сердцу историй произошла по дороге к мемориалу «Хатынь». В экскурсионном автобусе оказалась героиня Советского Союза, участница операции по уничтожению гауляйтера Кубе Надежда Троян.

София Мачарашвили, экскурсовод:

Сидел генерал-лейтенант Анашкин. Он говорит: «Вы про Троян?» «Да». «Так вот она сидит». И у меня ноги «оторвались». Стала плакать, слезы текли. Потом мы очень подружились, мы с ней фотографировались, у меня есть фотография. Она мне подарила книги, газеты. Она часто приезжала в белорусский архив.

После экскурсий ей тысячу раз говорили спасибо, даже дарили цветы. Но многое, как признается наша героиня, остается за кадром. Это ранние подъемы, это улыбка в любой ситуации и, как результат, конечно, усталость. Но все перекрывается главным – удовольствием. От любимого дела. Дела всей жизни.

София Мачарашвили, экскурсовод:

Ты просто должен выложиться от и до. Здесь удерживаются романтики, люди, которые хотят быть в этой профессии годами, столетиями.