Лукашенко: специалисты из Пакистана неплохо знают Беларусь, но желательно на неё современную посмотреть

Беларуси и Пакистану необходимо монетизировать высокий уровень политических отношений. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Накануне, 26 ноября, в Исламабаде в рамках официального визита белорусского лидера в эту страну прошел большой переговорный марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатическим отношениям наших стран вот уже 30 лет. Но несмотря на внушительный период сотрудничества – товарооборот (по итогам прошлого года) показывает цифру в примерно 50 миллионов долларов. Для такого крупного партнера, как Пакистан (а это пятое в мире по численности населения государство), сумма весьма скромная. Это публично на встрече в широком формате подчеркнул Александр Лукашенко. А это значит, что стороны должны провести ревизию отношений и исключить из них те пункты, которые не работают и работать не будут. То есть в основе белорусско-пакистанских договоренностей должна быть практическая реализация. Как пример – по итогам переговоров подписана дорожная карта сотрудничества до 2027 года и еще ряд документов. А если быть точнее, то меморандумы, а это всего лишь намерения. Партнерам нужны конкретные соглашения и контракты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Откуда появилось предложение реализовать новую дорожную карту? Ведь мы уже 30 лет сотрудничаем. И последнее десятилетие, со времен старшего брата Наваза, мы многое уже сделали, но дорожная карта нужна актуализированная, современная. Надо отбросить то, что не работает, что нам вообще сегодня в связи с изменением мира не нужно. Поэтому мы старую дорожную карту, план наш переработали, заканчиваем основные контуры дорожной карты. Специалисты из Пакистана неплохо знают Беларусь, но желательно современную Беларусь посмотреть. И Шахбаз говорит: наши специалисты через две недели готовы быть в Минске для того, чтобы посмотреть, уточнить некоторые соглашения и контракты. А в феврале он готов к нам приехать, и мы уже подпишем соответствующие соглашения и контракты в развитие сегодняшних наших намерений. Хороший план.

Белорусский лидер встретился за неформальным обедом с семьей премьер-министра Пакистана. В этой встрече участие принял и брат Шахбаза Шарифа – Наваз Шариф.