«55 тысяч сладких подарков». 15 декабря в Минске стартует благотворительная акция «Наши дети»

Новости Беларуси. Подарить веру в чудо и исполнить заветные мечты каждого ребенка. 15 декабря в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи торжественно откроется благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2022 году она пройдет в 20-й раз. Масштабный марафон добра соберет ребят из Минска и других регионов страны. Яркие утренники и красочные представления состоятся также во Дворце Республики и Дворце Независимости, Театре юного зрителя и Белгосцирке. В них примут участие ребята, оставшиеся без попечения родителей, и дети-инвалиды. А также те, кто достиг успехов в учебе, спорте и общественной жизни. В 2022 году в акции поучаствуют дети педагогических работников со всей страны.

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:

Содержательность этих мероприятий очень важна в первую очередь тем детям, которые в этом особенно нуждаются. Конечно, как всегда руководство проявляет заботу о тех ребятах, которые особо нуждаются во внимании. Более 55 тысяч сладких подарков на сегодня передано в учреждения образования. Родители, законные представители должны своевременно их получить, чтобы праздник был еще и сладким.