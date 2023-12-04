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Шестой школьный день с пользой. В 69-й школе Минска прошёл гражданско-патриотический квиз

04 декабря 2023 13:36
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Новости Беларуси. В 69-й столичной школе прошел гражданско-патриотический квиз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К нему присоединились сразу несколько учреждений образования Партизанского района. В мероприятии участвовали несколько десятков человек. Ребята разделились на команды и прошли более десятка заданий и испытаний. Это конкурсы на знание истории нашей страны, вопросы по школьной программе в целом и проверка на эрудицию, а также спортивные соревнования.

Шестой школьный день с пользой. В 69-й школе Минска прошёл гражданско-патриотический квиз-1

Дарья Гаркавая, ученица средней школы № 69:
Этим мероприятием мы хотим показать, насколько креативна и разнообразна жизнь современного пионера. И показать все сферы БРПО, где могут участвовать наши будущие пионеры. Пионерская организация, все ее конкурсы, определенные мероприятия. Идет общее развитие.

Шестой школьный день с пользой. В 69-й школе Минска прошёл гражданско-патриотический квиз-4

Алла Герасимчик, директор средней школы № 69:
В шестой школьный день у нас организована работа объединений по интересам спортивной направленности: футбол, волейбол, баскетбол. Работает клуб молодых открывателей, проводятся мероприятия спортивной направленности, трудовые акции, мероприятия гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

Шестой школьный день с пользой. В 69-й школе Минска прошёл гражданско-патриотический квиз-7

В шестой школьный день у ребят насыщенная программа. Учителя организуют предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и мероприятия. Так, в середине декабря в 69-й школе пройдет благотворительная ярмарка. Вырученные средства отправят на лечение ребенка.

# Школы в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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