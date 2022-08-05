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Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»

05 августа 2022 20:02
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Новости Беларуси. Качество подготовки водителей, когда можно будет сдавать на права на коробке автомат, очереди, дабы получить водительское удостоверение или поставить на учет авто и многое другое.  

Зажжем зеленый свет в теме дорожного движения в ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Смотрите уже в это воскресенье, 7 августа, в 10:00.  

Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Красный свет – дороги нет?  

Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

80 % не сдают с первого раза.  

Как повысить качество подготовки водителей?  

Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Какое-то предварительное тестирование если бы мы проводили по курсантам, то, наверное, какой-то процент мы бы отсекали сразу на входе.  

Все о пробках: почему очереди при получении медсправки длиннее, чем на дорогах?  

Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

На сегодня приходят порядка 600-700 человек. Это много.  

Не упустим заметные новости мегаполиса.  

Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Столичные правоохранители задержали двоих неработающих минчан 22 и 28 лет, которые забирали деньги у пенсионеров, поверивших телефонным мошенникам.  

Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Во всю кипит работа и в переходе на новую линию метро. Часть тоннелей уже проложена.  

И подскажем варианты, как провести свободное время.  

Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Концерт и кинопоказ в один вечер. Именно так организаторы дарят новое дыхание культовым картинам.  

Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»-22

– Расскажем легко о важном.  
– Смотрите в воскресенье, в 10 утра.  

# Правила дорожного движения # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Карина Верховцева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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