Когда можно будет сдавать на права на автомате и почему так сложно получить медсправку? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Качество подготовки водителей, когда можно будет сдавать на права на коробке автомат, очереди, дабы получить водительское удостоверение или поставить на учет авто и многое другое. Зажжем зеленый свет в теме дорожного движения в ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотрите уже в это воскресенье, 7 августа, в 10:00.

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