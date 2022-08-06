Больше всего зерна собрано в Брестской области. Уборочная в цифрах на 6 августа

Новости Беларуси. На утро 6 августа уборочная в цифрах выглядит следующим образом. Общий намолот составляет 2 миллиона 758 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии борются буквально за каждый колос. Главная задача – убрать зерно качественно и без потерь.

Средняя урожайность по стране превышает 37 центнеров с гектара. При этом в Гродненской области на круг собирают по 53 центнера. А вот больше всего зерна собрано в Брестской области. Каравай региона приближается к миллиону тонн. Солнечная погода, установившаяся в Беларуси, позволяет комбайнерам работать без перерыва. В ближайшие дни ожидаем новую значимую отметку – 3 миллиона тонн.