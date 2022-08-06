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В Беларуси введены массовые ограничения на посещение лесов

06 августа 2022 08:15
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Новости Беларуси. В связи с жаркой погодой массовые ограничения на посещение лесов введены в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси введены массовые ограничения на посещение лесов-1

В оранжевом цвете вся Гродненская и Минская области, а также часть Брестской и Гомельской. В некоторых районах действует полный запрет. Это связано с риском возникновения пожаров. Чтобы предотвратить ЧП, лесничества вводят ограничения. В каждом районе они могут быть разные. Отследить оперативную информацию можно на сайте Минлесхоза, где размещена интерактивная карта.  

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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