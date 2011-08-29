Новое учебное заведение в микрорайоне Дружба-2 (Минск) вызывает небывалый интерес

Молодой район остро нуждался в новых местах для школьников. В 9-ой школе за парты сядут и дети с нарушением функций опорно-двигательной системы.

Для пяти таких первоклашек здесь созданы все условия. Здание оборудовано пандусами, лифтами и специальными партами. К тому же, к некоторым ученикам приставят помощника-воспитателя. В целом школа построена по самым современным требованиям.

Евгений Доброневский, директор школы №9

Проектная мощность школы рассчитана на 1020 учеников в одну смену. На 1 сентября мы ожидаем, что у нас будет от 650 до 700 учащихся. Но в течении года мы готовы к тому, что учащиеся будут приходить в нашу школу. Объясняется это тем, что большое количество жилья еще строится, и по мере ввода в эксплуатацию будут приезжать семьи, дети. Мы готовы предоставить им место для обучения.

Есть гардероб для учащихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Для них оборудованы специальные санузлы.

Каждый кабинет оборудован датчиками света, который считывает информацию, исходя из естественного освещения, что позволяет экономить электроэнергию и положительно сказывается здоровье учащихся.

Здоровье учеников младших классов будет сохраняться и благодаря камерам хранения. В каждом кабинете установлены сумочницы. Такие шкафы избавят детей от тяжелых портфелей.

Евгений Доброневский:

Есть два ключа от каждой ячейки. Один - у учителя, если ученик забыл или потерял свой.

Две школьные доски в классе тоже, можно сказать, про запас. Информация наносится и мелом, и маркером. Кроме того, она используется для демонстрации материала с мультимедийного проектора и компьютера.

Евгений Доброневский:

Учитель, используя две доски, может предложить учащимся поменять положение своего тела, не концентрировать внимание только на одну стационарную доску. Здесь он может разместить наглядный материал либо предложить учащимся выполнить индивидуальное задание.

Особое внимание в новой школе обратят на активный отдых. В микрорайоне Дружба пока нет физкультурно-оздоровительных центров. Школьников порадуют тренажерный, хореографический и два спортивных зала. Они будут работать до 9 вечера.

Евгений Доброневский:

Для мальчиков будут работать тренеры гандбольного клуба СКА Минск. Для девочек - тренеры профессионалы из центра олимпийского резерва. По футболу будет организована секция для учащихся 6-7 лет, и будут работать тренеры республиканского центра олимпийской подготовки БГУ. В малом зале будет организована подготовка старшеклассников по волейболу, а также флорболу. Флорбол - это хоккей в зале.

Показать мастер-класс можно и на открытом воздухе. Возле школы разместился целый спорт-городок: шесть стритбольных площадок, три волейбольные вместе с теннисными кортами, хоккейная коробка, футбольное поле и беговая дорожка.