Прямые телефонные линии с чиновниками из Миноблисполкома помогли решить проблему улицы Гвардейской для жителей Мачулищ

Новости Беларуси. Традиция выходного дня продолжается. На прямую связь с населением вышли чиновники самого разного уровня. О чем беседовали белорусы с представителями власти, расскажет Юлия Матяш.

Каждое утро на улице Гвардейской в городском поселке Мачулищи начинается с испытаний: ведь, чтобы добраться до работы, школы или детского сада нужно преодолеть настоящую полосу препятствий: груды песка, раскопанные траншеи и торчащие из-под земли трубы. Такой ландшафтный дизайн становился и угрозой для жизни: в яму однажды упал ребенок.

Эстетику уютного раньше дворика сильно потрепали ремонтные раскопки: на улице меняли теплотрассу. Правда, работы уже завершились, а вот, парковки, детские площадки и газоны во двор так и не вернулись. Среди пыли, песка и непроходимых завалов жители улицы Гвардейской провели все лето.

Свою проблему жители Мачулищей доверили Миноблисполкому. Прямые телефонные линии уже зарекомендовали себя как самый эффективный способ решения проблем. Каждую субботу представители власти готовы дать компетентную консультацию, ответить на вопрос или помочь разобраться с неурядицами.

Прямые телефонные линии знакомы в нашей стране с середины января — и более, чем за полгода представителям власти по всей стране удалось пообщаться с тысячами белорусов. По прежнему, самой распространенной темой для субботнего диалога по телефону становится социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство. Правда, и таких обращений стало намного меньше.

Один звонок — и песчаные дюны Гвардейской улицы постепенно начали таять. Конечно, восстановить былой облик дворов удастся еще не скоро, но опасные трубы уже убирают, а ямы закапывают.

Проблема, которая не давала жильцам покоя целое лето, решилась одним звонком. Делу дан ход, а значит скоро, раскроенные траншеями дворы снова станут привычными уютными уголками.