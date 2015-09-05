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5 сентября в Минске курсанты МЧС, в том числе 12 девушек, приняли присягу на площади Государственного флага

05 сентября 2015 14:03
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Новости Беларуси. Курсанты командно-инженерного института МЧС 5 сентября приняли присягу на площади Государственного флага в Минске.

Почти сто будущих спасателей, среди которых 12 девушек, произнесли слова клятвы на верность Республике Беларусь и её народу.

Несмотря на первый день официальной службы, курсанты уже освоили строевую и боевую подготовку, не понаслышке они знакомы с кодексом чести — все благодаря курсу молодого бойца. Сегодня поддержать тех, чья дорога к лейтенантским погонам только началась, пришли родные и близкие.

# общество # МЧС Беларуси

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