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5 августа в Беларуси будет до +34ºC – оранжевый уровень опасности

05 августа 2015 17:42
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Новости Беларуси. День начинается с жары. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра сегодня, 5 августа,  поднимется до 34 градусов.  Погоду диктует тёплый фронт, который пришёл к нам со средиземноморья.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Солнечно и без дождей будет и в ближайшие дни. 

Только к концу недели  в некоторых районах прогремят грозы.

Специалисты рекомендуют избегать солнцепека, носить светлую одежду из  легких тканей и пить побольше жидкости.

В связи с установившейся сухой погодой сохраняется пожароопасная ситуация в лесах и на торфяниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода в Беларуси

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