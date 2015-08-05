5 августа в Беларуси будет до +34ºC – оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. День начинается с жары. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра сегодня, 5 августа, поднимется до 34 градусов. Погоду диктует тёплый фронт, который пришёл к нам со средиземноморья.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Солнечно и без дождей будет и в ближайшие дни.

Только к концу недели в некоторых районах прогремят грозы.

Специалисты рекомендуют избегать солнцепека, носить светлую одежду из легких тканей и пить побольше жидкости.

В связи с установившейся сухой погодой сохраняется пожароопасная ситуация в лесах и на торфяниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.