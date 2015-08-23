45-летний британский профессор год будет читать лекции в образе рок-певца Дэвида Боуи

Новости Великобритании. На неделе профессор одного из британских вузов сделал неожиданное заявление: он намерен весь будущий год общаться со студентами исключительно в образе рок-певца Дэвида Боуи.

Уилл Брукер решил потратить год своей жизни на необычный эксперимент по двум причинам. Первая – он фанат творчества Боуи, вторая – он уверен, что студентам эта идея понравится.