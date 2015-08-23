45-летний британский профессор год будет читать лекции в образе рок-певца Дэвида Боуи
Новости Великобритании. На неделе профессор одного из британских вузов сделал неожиданное заявление: он намерен весь будущий год общаться со студентами исключительно в образе рок-певца Дэвида Боуи.
Уилл Брукер решил потратить год своей жизни на необычный эксперимент по двум причинам. Первая – он фанат творчества Боуи, вторая – он уверен, что студентам эта идея понравится.
Профессор планирует не только ставить эксперименты над своей внешностью, но и читать те же книги, смотреть те же фильмы и даже есть ту же еду, что и его кумир. Таким образом, он намерен полностью вжиться в образ. Кое-что из привычек рокера Брукер все-таки исключит. В интервью The Guardian мужчина рассказал, что не собирается принимать какие-либо наркотические вещества, даже если его герой делал это.
Уилл Брукер:
Употребление кокаина незаконно, да и дороговато для простого профессора, как я. Кроме того, это вредно для здоровья. Поэтому на выходных я влил в себя шесть банок энергетика, чтобы симулировать воздействие запрещенных веществ, что сделало меня очень дерганым.
На своих страницах в социальных сетях Брукер делится подробными рассказами о том, как ему живется в образе Дэвида Боуи. Недавно профессор признался, что намерен попробовать диету из перца и молока, которой Боуи придерживался в 1974-м году.