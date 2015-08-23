С 22 августа в Минске работает самая масштабная в Беларуси школьная ярмарка

Новости Беларуси. Сегодня, 22 августа, в Минске начала работу самая масштабная в Беларуси школьная ярмарка. Отечественные предприятия представили весь ассортимент одежды делового стиля и обуви, выпущенный к сезону нужных покупок. Совершить их можно у Дворца спорта.

Также в Национальном выставочном центре «Белэкспо» открылись сразу несколько специализированных выставок-ярмарок. Они продолжат работу вплоть до 1 сентября.

Анастасия Шаповалова, школьница:

Я модница, поэтому выбираю очень придирчиво.

Школьная мода – она такая, стиль хоть и деловой, но выделиться хочет каждый, а в особенности каждая. Выбор на ярмарках большой, можно и растеряться. С советом не только эстетичным, но и практичным шестикласснице Насте помогает мама. Она как педагог по профессии знает, какой должна быть школьная форма.

Ирина Шаповалова, мама школьницы:

Мы выбираем, чтобы было практично, чтобы была натуральная ткань. В последние годы мы выбираем белорусское, потому что это качественно и практично. И модели довольно достойные.

А как быть, если в семье не одна модница, а целых трое? Тут школьная арифметика пригодится как никогда. Многодетная семья Гнетько тоже вся в школьных хлопотах. К сезону дневников и тетрадей готовятся заранее. Зимние куртки покупают с лета. И в такую жаркую пору без помощи не остаются.

Татьяна Гнетько, многодетная мать:

Как многодетная семья в школу подаем документы в школу – на банковский счет будет помощь к школе. Недавно мы узнали, что есть в Минске Ассоциация многодетных родителей. В пятницу будет благотворительная акция «Портфель первоклассника».

Грызущие гранит науки здесь могут вооружиться до зубов. В арсенале ярмарки богатый ассортимент – от линеек и тетрадей до школьной мебели.

Ольга Власовец, СТВ:

А вот и школьные парты будущего. Возможно, именно такие столы-трансформеры появятся в ближайшее время в белорусских школах. Они могут расти вместе с детьми, так как их высота регулируется.

При чем цены не кусаются. На ярмарках на все товары для маленьких покупателей предусмотрена система акций и скидок.

Инна Тимашкова, продавец универмага:

Некоторые покупают абсолютно все, начиная от канцтоваров, заканчивая бельем, формой. Универмаг предоставляет 15-процентную скидку на все товары стоимостью свыше 10 тысяч рублей за единицу товара.

Чтобы удовлетворить взыскательные требования школьников всех возрастов, отечественными предприятиями отшито более полутора миллионов погонных метров пиджаков, брюк и юбок. Поработали и обувщики – их руками создано около 200 тысяч пар ботинок и туфель.

Николай Рогожник, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Торговые надбавки сегодня установлены достаточно низкие – это 5-10 процентов. Я думаю, за счет этого и есть основная скидка на товар.

7,5 тысяч торговых объектов и 2,5 тысячи школьных уголков. На всю страну 10 тысяч мест, где можно обновить гардероб и собрать портфель ко дню знаний.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Есть соответствующие поручения главы государства. И все органы госуправления, облисполкомы и Министерство труду на сегодняшний день осуществляют акционную поддержку, в том числе и многодетных семей. Организации торговли также предоставляют соответствующие скидки. Но каждый торговый объект определяет ее самостоятельно.

Традиционно в рамках подготовки к школьному сезону у нас осуществляют торговлю 7 600 торговых объектов. Кроме того, дополнительно мы организовали около 2,5 тысяч уголков, школьных базаров и иных мероприятий, которые направлены на стимулирование наших родителей, бабушек и дедушек. Мы хотим подчеркнуть, что скоро начало учебного года и необходимо подойти в те объекты, где осуществляется реализация школьных товаров, а не ждать первого сентября.

До 1 сентября чуть больше недели. Поэтому еще есть время сделать необходимые покупки.