На Августовском канале прошёл первый в Беларуси чемпионат по болотному футболу

Новости Беларуси. Две команды, с ног до головы измазанные грязью, пытаются забить мяч в ворота соперников. Именно так выглядит экзотический для Беларуси вид спорта «болотный футбол», чемпионат по которому сегодня, 22 августа, впервые прошёл на Августовском канале.

Два десятка команд со всего Принеманского региона сражались за первое место. Победителей определили не только по заработанным очкам, но и по степени загрязнения игроков. За болотными баталиями пока только наблюдал, но так и не решился принять в них участие, корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь всё, как в настоящем футболе: есть ворота, мяч и две команды. Все стремятся забить как можно больше голов. Правда, серьёзно отличает все происходящее от профессионального спорта игровое поле. Вместо ровного газона – обычная болотная грязь. Уже на первых минутах матча внешний вид игроков меняется кардинально.

Игорь Каспер, участник соревнований:

Хочется больше повалятся в песке, какие-нибудь акробатические трюки поделать, голы позабивать. Здесь больше присутствует интерес просто к новому.

Болотный футбол как отдельный вид спорта появился в Скандинавских странах ещё 15 лет назад. Сегодня он популярен практически во всей Европе. Правила игры собирали, что называется, с миру по нитке – что-то от профессионального футбола, что-то от регби и даже хоккея.

Евгений Юцевич, главный судья соревнований:

Непосредственно в самой игре принимает участие пять полевых игроков и вратарь. Руками нельзя трогать мяч. Где-то схожи правила с пляжным футболом. Единственное отличие, что здесь нельзя допускать контакт, если игрок ползёт по болоту.

Зато по зрелищности игра в грязи даст фору любому виду спорта. Болельщики от такого шоу просто в восторге.

Янина Волковская:

Мы счастливы, мы в таком прекрасном месте сегодня! Это Августовский канал, где столько эмоций. Здесь нам очень нравиться, мы будем постоянно участвовать в таких мероприятиях.

Марина Гапончик:

Это очень увлекательное и интересное мероприятие по сравнению с традиционным футболом. Перед началом нового учебного года, как заключительный аккорд, развлекательных мероприятий на Августовском канале.

Этот чемпионат по болотному футболу – первый в Беларуси опыт проведения «грязных» игр. Однако участников набралось немало. Приехали два десятка любительских команд со всего Принеманского региона. Причём, здесь для всех всё в новинку.

Местом проведения болотного футбола неслучайно был выбран Августовский канал. Это туристическая Мекка Гродненщины, сюда приезжают тысячи гостей со всей Беларуси и соседних государств. Зрелищная игра должна стать фишкой, привлекающей сюда всё больше и больше путешественников.

Михаил Кажура, организатор соревнований:

Одно дело, когда туристы приезжают смотреть один объект. Другое дело, и это одна из фишек развития туризма в регионе, развитие событийного туризма.

Юрий Карнелович, СТВ:

Болотный футбол в Гродно получит постоянную прописку. В этом уверены и участники, и организаторы соревнований. Уже принято решение провести очередной чемпионат в следующем году и придать ему статус международного. Планируется пригласить команды из Польши и Литвы.канале.