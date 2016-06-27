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На Заславском водохранилище репетировали воздушную часть парада 3 июля

27 июня 2016 10:32
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Новости Беларуси. 27 июня прошла репетиция воздушной части парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над землей в составе организованных колонн поднялись 44 единицы техники – весь эшелон, участвующий в действе 3 июля.

В репетиции приняли участие вертолеты Ми-2, Ми-8 и Ми-24. Также истребители Миг-29, штурмовики Су-25 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26.

Кроме белорусской, радовать минчан и гостей столицы на параде будет и российская воздушная техника. Кстати, движение на земле во время репетиции не перекрывали. За ней мог наблюдать каждый.

Воздушные судна летели на высоте до 250 метров и на скорости до 500 километров в час.

Отметим, генеральная репетиция полетов над городом пройдет 1 июля.

Александр Карев, заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальник авиации:
Все параметры строя один в один такие же, как будут над городом. Расстояние между группами 30 секунд временной интервал, то есть очень высокие требования к точности выхода на заданный объект. Российская самолетная составляющая будет выполнять участие в группе со своего аэродрома с российской территории.

# общество # День Независимости 3 июля 2016 # Александр Карев

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