43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных

Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в лесах Стародорожского района. Животные прибыли в Беларусь из Литвы. Осенью их отпустят в дикую природу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вадим Смоляк о том, как животные привыкают к новым условиям.

Леса Стародорожского района давно полюбились туристам из России, Чехии, Германии. Одни приезжают за фототрофеями, другие рассчитывают на реальные. Недавно очередными обитателями стали благородные олени из Литвы.

Здесь находятся у нас в вольере 43 особи. Из них четыре взрослых самца по 4 года, 17 самок уже с потомством и 22 прошлогодка.

Место для животных выбрали неслучайно. Надо было максимально приблизить условия к естественным. Совместили лес и открытое пространство.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Пока что олени живут в вольере размером примерно 10 гектаров. Его огородили сеткой с вот такими специальными красными флажками для защиты от волков.

В остальном также «все включено». Каждый день егерь привозит еду. На десерт любимое лакомство – лоза. Еще выкопали небольшой пруд, куда олени ходят на водопой.

Для подкормки оленя используем вот такие кормушки, куда засыпаются у нас зерновые, овес, соль, микродобавки всякие. Также используем солонцы, и за спиной вы видите у нас подкормочная кормушка, куда закладывается сено.

Летом самки должны дать первое потомство, осенью стадо отпустят в дикую природу. Однако, по сравнению с другими районами, в Старых Дорогах слишком большая площадь лесов – более 50 тысяч гектаров. Поэтому достать ружье и пойти по оленя любители смогут только через несколько лет.

Сергей Осадчий, директор районной организационной структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Это 13 % всего только – эти 43 оленя. Всех должно быть 560. Это будет оптимальная, какая должна быть, численность оленя в учреждении стародорожском.