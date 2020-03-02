43 благородных оленя из Литвы поселились в Стародорожском районе. Как содержат животных
Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в лесах Стародорожского района. Животные прибыли в Беларусь из Литвы. Осенью их отпустят в дикую природу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вадим Смоляк о том, как животные привыкают к новым условиям.
Леса Стародорожского района давно полюбились туристам из России, Чехии, Германии. Одни приезжают за фототрофеями, другие рассчитывают на реальные. Недавно очередными обитателями стали благородные олени из Литвы.
Здесь находятся у нас в вольере 43 особи. Из них четыре взрослых самца по 4 года, 17 самок уже с потомством и 22 прошлогодка.
Место для животных выбрали неслучайно. Надо было максимально приблизить условия к естественным. Совместили лес и открытое пространство.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Пока что олени живут в вольере размером примерно 10 гектаров. Его огородили сеткой с вот такими специальными красными флажками для защиты от волков.
В остальном также «все включено». Каждый день егерь привозит еду. На десерт любимое лакомство – лоза. Еще выкопали небольшой пруд, куда олени ходят на водопой.
Для подкормки оленя используем вот такие кормушки, куда засыпаются у нас зерновые, овес, соль, микродобавки всякие. Также используем солонцы, и за спиной вы видите у нас подкормочная кормушка, куда закладывается сено.
Летом самки должны дать первое потомство, осенью стадо отпустят в дикую природу. Однако, по сравнению с другими районами, в Старых Дорогах слишком большая площадь лесов – более 50 тысяч гектаров. Поэтому достать ружье и пойти по оленя любители смогут только через несколько лет.
Сергей Осадчий, директор районной организационной структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Это 13 % всего только – эти 43 оленя. Всех должно быть 560. Это будет оптимальная, какая должна быть, численность оленя в учреждении стародорожском.
Пока что главная задача егерей – не позволить животным привыкнуть к человеку. Если эксперимент будет удачным, в декабре в леса Стародорожского района прибудет новая партия литовских оленей.