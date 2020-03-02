Грушевский сквер сохранили. Куда переедет застройка

Новости Беларуси. Застройщик не войдет в Грушевский сквер. Зеленая зона сохранится именно в том виде, в котором есть сейчас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Застройщик не войдет в Грушевский сквер. Зеленая зона сохранится именно в том виде, в котором есть сейчас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Построят всего две секции жилого многоквартирного комплекса вместо запланированных пяти. Их возведут на пустыре за границами парковой зоны. При этом установленная в проекте социальная нагрузка для застройщика сохранится.
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
Разрешено строительство двух секций на освободившейся площадке. Были снесены два барака, по ним будет идти застройка. И оставлена социальная направленность. То есть детский садик, который на месте «Авангарда» обещали построить, будет обязательно построен. Дальше Минскому горисполкому предложено найти компенсационную площадку для завершения работ в ранее согласованных объемах строительства.
За сохранение сквера активно выступали местные жители, обращались в высшие органы власти.
Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассматривала этот вопрос на приеме граждан и предоставила информацию главе государства. После этого было принято решение не застраивать сквер.