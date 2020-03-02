Грушевский сквер сохранили. Куда переедет застройка

Новости Беларуси. Застройщик не войдет в Грушевский сквер. Зеленая зона сохранится именно в том виде, в котором есть сейчас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Построят всего две секции жилого многоквартирного комплекса вместо запланированных пяти. Их возведут на пустыре за границами парковой зоны. При этом установленная в проекте социальная нагрузка для застройщика сохранится.

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:

Разрешено строительство двух секций на освободившейся площадке. Были снесены два барака, по ним будет идти застройка. И оставлена социальная направленность. То есть детский садик, который на месте «Авангарда» обещали построить, будет обязательно построен. Дальше Минскому горисполкому предложено найти компенсационную площадку для завершения работ в ранее согласованных объемах строительства.