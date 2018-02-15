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Всё об учёбе в Беларуси. Международная выставка «Образование и карьера» открывается в Минске 15 февраля

15 февраля 2018 07:35
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Новости Беларуси. Всё, что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор в профессии. Международная специализированная выставка «Образование и карьера» открывается в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» 15 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Всё об учёбе в Беларуси. Международная выставка «Образование и карьера» открывается в Минске 15 февраля-1

Здесь можно познакомиться с работой университетов, колледжей, лицеев, институтов последипломного образования, образовательных центров, курсов иностранных языков, зарубежных ВУЗов.  

Посетители форума смогут познакомиться с полным спектром образовательных услуг в ВУЗах Беларуси и других стран, правилами приема в зарубежные ВУЗы, условиями проживания, а также с программами обмена. Важно и то, что посетители смогут увидеть подробные и информативные презентации различных профессий. Выставка будет работать два дня. ﻿ 

Всё об учёбе в Беларуси. Международная выставка «Образование и карьера» открывается в Минске 15 февраля-4

# общество # Высшее образование в Беларуси # Фотофакт

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