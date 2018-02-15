Всё об учёбе в Беларуси. Международная выставка «Образование и карьера» открывается в Минске 15 февраля

Новости Беларуси. Всё, что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор в профессии. Международная специализированная выставка «Образование и карьера» открывается в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» 15 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно познакомиться с работой университетов, колледжей, лицеев, институтов последипломного образования, образовательных центров, курсов иностранных языков, зарубежных ВУЗов.