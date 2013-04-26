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4 млрд рублей выделят в 2013 году в Беларуси на поддержку талантливой молодежи

26 апреля 2013 06:58
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Новости Беларуси. Четыре миллиарда рублей выделят в 2013 году в Беларуси на поддержку талантливой молодежи. Таково решение совета спецфонда Президента. Распоряжение накануне подписал глава государства.

Средства направят для поощрения лучших учащихся, организацию их обучения и стажировок за рубежом, а также на приобретение музыкальных инструментов, костюмов и оборудования для творческих занятий.

Также присуждено 11 гранд-премий и 54 премии, назначено 8 стипендий фонда. 8 активным участникам художественно-творческих мероприятий оказана материальная помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Одаренная молодежь

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