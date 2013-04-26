26 апреля исполняется 27 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС

Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси вспоминают одну из самых трагических дат в истории страны. 27 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, которая потрясла мир. Для Беларуси тяжесть катастрофы оказалась значительно большей, чем для соседних государств.

В 90-х страна сделала ставку на возрождение чернобыльских регионов. Для преодоления последствий аварии в Беларуси реализовано: 4 национальные программы объемом финансирования около 20 миллиардов долларов, 3 программы в рамках Союзного государства Беларуси и России. В ближайшие пять лет планируется новая программа по преодолению последствий катастрофы. Есть проекты по линии ПРООН, ЕС и ОБСЕ – объем финансирования составил 3,5 миллиона долларов и около 7 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, иностранная гуманитарная помощь составляет менее 1% от того объема средств, которые наша страна направляет на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы. И это при том, что Беларусь делает очень многое для экологической безопасности в Европе.