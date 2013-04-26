Прямой эфир

Белорусские погранвойска обновляют техоборудование пропускных пунктов к чемпионату мира по хоккею

26 апреля 2013 06:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские погранвойска обновляют техоборудование пропускных пунктов к чемпионату мира по хоккею. Предполагается, что пассажиропоток через границу в преддверии мирового первенства увеличится вдвое и составит более 40 тысяч человек.

Не должна сказаться на работе погранслужбы отмена визового режима для гостей чемпионата. Для этого белорусские специалисты изучают опыт работы своих коллег из других стран во время проведения крупных спортивных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Чемпионат мира по хоккею

Другие новости рубрики

Все новости
Одно из фермерских хозяйств Витебской области приобрело 10 молодых беловежских зубров
26 апреля 2013 05:59

Одно из фермерских хозяйств Витебской области приобрело 10 молодых беловежских зубров

Погода в Беларуси. В выходные ожидаются грозы, в середине следующей недели – до плюс 25
26 апреля 2013 05:58

Погода в Беларуси. В выходные ожидаются грозы, в середине следующей недели – до плюс 25

В Минске выбрали название для строящегося аквапарка на проспекте Победителей
25 апреля 2013 16:42

В Минске выбрали название для строящегося аквапарка на проспекте Победителей