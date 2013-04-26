Новости Беларуси. Белорусские погранвойска обновляют техоборудование пропускных пунктов к чемпионату мира по хоккею. Предполагается, что пассажиропоток через границу в преддверии мирового первенства увеличится вдвое и составит более 40 тысяч человек.

Не должна сказаться на работе погранслужбы отмена визового режима для гостей чемпионата. Для этого белорусские специалисты изучают опыт работы своих коллег из других стран во время проведения крупных спортивных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.