3D-изображение без очков впервые представили в Минске

Новости Беларуси. 3D-телевидение без очков. Итальянские разработчики привезли в Минск первую в мире технологию объемного изображения, увидеть которое можно без использования дополнительных аксессуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом уже доказано, что экраны нового поколения не вредят зрению и здоровью. Сегодня новинку представили научным кругам Беларуси. Разработка может найти у нас самое широкое применение в военном деле, медицине, программировании и телевидении.