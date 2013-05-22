Ноу-хау от белорусских синоптиков: цветовую шкалу опасности введут в Беларуси с 1 июня

Новости Беларуси. Ноу-хау от белорусских синоптиков. Цветовую шкалу опасности вводят в нашей стране с 1 июня. Она станет своеобразным наглядным дополнением к текстовой информации.

На карте Беларуси появятся 4 цвета: зелёный, жёлтый, оранжевый и красный. Всё в зависимости от прогнозируемой погоды.

Это общемировая практика. Цветовой код применяется во многих странах Европы и у наших соседей. Например, в России.

Шкалу разместят на сайте Республиканского гидрометцентра, а также будут передавать в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Зеленый цвет - спокойная погода, когда неблагоприятных явлений не ожидается. Желтый цвет - погода потенциально опасна. Оранжевый цвет значит, что на большей части территории ожидаются неблагоприятные явления. Самый опасный цвет - красный. Это нужно для лучшего восприятия погоды, содержащего штормовые предупреждения и неблагоприятные явления погоды.