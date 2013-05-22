В Бресте обнаружили останки двух красноармейцев

Новости Беларуси. Спустя 72 года после начала Великой Отечественной в Брестской крепости все еще находят останки ее павших защитников.

На территории Кобринского вала бойцы 52-го отдельного поискового батальона обнаружили останки двух красноармейцев. Специалисты полагают, что погибшие - воины 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. В первые часы войны личный состав этого подразделения сумел занять на Кобринских валах оборонительные позиции.

Если предположение историков окажется верным, то на этом месте могут быть обнаружены останки и других защитников цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Сижук, военный комиссар Брестского объединённого городского военного комиссариата:

Были найдены останки еще двух воинов-защитников Брестской крепости. При одном из останков были найдены именная фляжка, так как на ней путем нацарапывания была нанесена фамилия и инициалы (надпись отчетливо читается), и кружка.