С 25 мая в Минске увеличивается плата за проезд. Штрафы останутся прежними

Для тех, кто передвигается по городу на общественном транспорте - новость не радостная: уже с 25 мая одна поездка вам обойдется в 2 тысячи белорусских рублей, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Однако разговоры о том, чтобы поднять и величину штрафа за безбилетный проезд, не подтверждаются - в ближайшее время на законодательном уровне это рассматриваться не будет.

А сумма штрафа – смешная – всего 20 тысяч рублей! В «Минсктрансе» считают, что увеличение этой суммы дисциплинировало бы граждан! Чего боятся? Сел в автобус – заплати за проезд и будь спокоен!

Для сравнения, в советских 1960-х оплата была совсем смешная – всего 3 копейки! Столько же стоил стакан газировки. А на пол рубля можно было купить 10 литров бензина!

С 1980-х проезд подорожал до пяти копеек. А уже в 1990-ые эта сумма возросла в 10 раз! О том, что себестоимость одной поездки в общественном транспорте в два раза превышает оплату - белорусы не задумываются! Литр бензина сегодня стоит 7 тысяч рублей! Плюс плата сотрудникам автопарка и расходы на обслуживание самого транспорта…

Многие семьи за 2 проездных на все виды транспорта тратят 263 тысячи рублей. Этих денег даже не хватило бы на одну полную заправку бака автомобиля! Так что гораздо выгоднее ездить на автобусе!