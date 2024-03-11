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Другая сторона материнства. Нужно ли пересматривать систему поддержки многодетных? Анонс ток-шоу «По существу»

11 марта 2024 07:35
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Другая сторона материнства. Нужно ли в Беларуси пересматривать систему поддержки многодетных семей? Кто должен контролировать трату средств на воспитание детей и кто виноват в том, что с маленькими белорусами случается страшное?

Другая сторона материнства. Нужно ли пересматривать систему поддержки многодетных? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» развернется остросоциальная дискуссия. В студии соберутся представители разных структур, в фокусе внимания которых находятся эти вопросы, а также эксперты, общественные деятели и многодетные родители.

Не пропустите ток-шоу «По существу» сегодня, 11 марта, в 18:30.

# Дети и родители # общество

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