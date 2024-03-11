Оригинальные экземпляры Конституции представят в Музее современной белорусской государственности. Выставка, посвященная 30-летию принятия главного закона страны, откроется уже сегодня, 11 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители смогут ознакомиться с оригинальными экземплярами Конституции Беларуси разных лет и проследить хронологию становления конституционных основ нашей страны. Проект расскажет о ходе подготовки и принятия главного закона 1994 года, внесении в него изменений и дополнений в связи с меняющимися политическими, социально-экономическими и культурными реалиями. Выставку формировали из материалов, предоставленных Национальным архивом, Президентской библиотекой, также вошли экспонаты из фондов Национального исторического музея.

Отметим, Конституция была и остается Основным законом государства. 27 февраля 2022 года в Беларуси прошел республиканский референдум по вопросу внесения изменений в этот важный документ. Материалы выставки подробно раскроют основные положения действующего главного закона, его роль и место в системе государственного строя.