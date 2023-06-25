Патриотизм, война в Афганистане, сохранение исторической памяти. Интервью с Валерием Гайдукевичем

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором прямо сейчас. 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Памятная и скорбная дата, которая вписана кровью в мировую историю. Эта дата символизирует точку невозврата, которая измерила мир. Мужество и героизм, самопожертвование и трудовая доблесть – все эти благородные качества проявило поколение победителей для того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Но сегодня подвиг советского народа и его вклад в Великую Победу стараются исказить. Иными словами, переписать историю. И только от нас зависит, удастся это политикам коллективного Запада или нет. И именно об этом мы и поговорим. У нас в гостях член Совета Республики, председатель совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Гайдукевич. «Кто не помнит и не знает прошлого, у того нет будущего» Никита Рачиловский:

Чем дальше от нас события ВОВ, тем больше мы должны о них говорить с молодым поколением. Поддерживаете ли вы этот тезис?

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Дело в том, что тот, кто не помнит и не знает прошлого, у того нет будущего. И та война, которую пережил наш народ, которая коснулась практически всех семей нашей Беларуси, – это не должно никогда повториться. Чтобы это не повторилось, мы должны нашему подрастающему поколению это вкладывать, объяснять, рассказывать, стараться, чтобы они это дело понимали. Никита Рачиловский:

Все сложнее донести эту правду. Как здесь нужно правильно работать, если молодежь, к примеру, не хочет книги читать, фильмы смотреть, нет живых свидетелей? Валерий Гайдукевич:

Фильмы молодежь смотрит. Может, не в том объеме, как это было раньше, но тем не менее все равно смотрит. Когда это интересный, познавательный фильм, то он всегда вызывает интерес. Поэтому в данном случае очень много зависит от людей, которые занимаются этим. Нет последних фильмов, которые отражали бы исторические моменты, которые были бы связаны с современностью. Анонсировали, что фильм сейчас готовится, еще в следующем году будет, то есть мы немножко отстали в этом деле. Надо наверстывать. «Афганская война – тоже достаточно серьезное испытание для СССР»

Никита Рачиловский:

Но без живых свидетелей не так просто воспитать, как раньше. Валерий Гайдукевич:

Да, но как бы там ни было, есть у нас примеры и людей, которые прошли войну в Афганистане. Больше 30 тысяч белорусов принимали участие в этих событиях. Афганская война – тоже достаточно серьезное испытание для СССР. 15 тысяч погибших – это достаточно серьезные цифры. Молодые жизни. Никита Рачиловский:

Афганское эхо мы до сих пор слышим. Валерий Гайдукевич:

Точная политическая оценка афганских событий на самом высоком уровне не прозвучала. События, которые сейчас коснулись Сирии, Украины, – это уже более обостренно начали воспринимать. Люди там тоже серьезными вещами занимаются. Немножко поменялись отношение, взгляды на эти события. Уже более правдиво стали на это смотреть, не стесняться говорить об этом. Хотя я участник этих событий – начала войны. Начинали эту кампанию в 1979 году. 25 декабря с ротой приземлился на кабульский аэродром. Когда мы приезжали в отпуск, на нас смотрели, как на инопланетян. Такое чувство, что мы были в совершенно другой, не нашей стране. Глаза говорили: мы вас не посылали, вы сами собрались и туда поехали.

Никита Рачиловский:

Говоря про ваш афганский период, вы с 1979 по 1982 год воевали. Может, вы могли бы поделиться примером мужества, доблести и героизма из этого периода? Валерий Гайдукевич:

Дело в том, что война – это тяжелая мужская работа в условиях смертельного риска. Я могу сказать только одно: чем сложнее и опаснее ситуация, тем сплоченнее люди. Я был уверен в каждом своем солдате. Почему пытаются переписать историю Великой Отечественной войны? Никита Рачиловский:

Я знаю, что на ваши личные приемы граждан как сенатора приходят члены Молодежного парламента и активно принимают участие. Валерий Гайдукевич:

Да, приходят и члены парламента. Я никогда не сторонюсь молодежи, никогда не ухожу в сторону. Мне есть что рассказать, в чем убедить. Никита Рачиловский:

Вы говорили, что нужно говорить правду. Сегодня очень активно пытаются переписать историю ВОВ. Почему за нее схватились? Именно сейчас или так всегда было?

Валерий Гайдукевич:

Сейчас оно как-то обострилось. Оно всегда было. Дело в том, что американцы всегда считали себя победителями. Первый в космосе был американец, а Гагарин где-то рядом. Почему европейцы сейчас занялись этим делом? На чем воспитывать? Вот сейчас они ищут, что они где-то против кого-то что-то изыскивали. Поэтому понятно, что будут переписывать. Еще живы те свидетели, а уже началась переписка. Самое плохое – это то, что первые позывы нехорошие были из Украины, когда признали бандеровцев, когда ветеранов войны не считают за ветеранов. Вот что делают те политики, которые приходят к власти, которые преследуют слишком амбициозные цели, не связанные с развитием общества, людей, добробыта, чтобы все это делалось для людей. А делается все для своих политических амбиций. «Сейчас молодежь более информированная» Никита Рачиловский:

А какая сегодня молодежь? Активно она отличается от молодежи 30 лет назад? Валерий Гайдукевич:

Дело в том, что сейчас молодежь более информированная. Если брать нас, то у нас было сарафанное радио, немножко общих СМИ. Сегодня более информированы. Но сегодня беда в том, что даже взрослые люди не всегда могут четко оценить ту ситуацию, которая излагается в интернете, в Telegram-каналах. Нужно все-таки не стесняться и спрашивать, советоваться прежде всего с родителями, с теми людьми, которых вы уважаете, чтобы не делать ошибок, потому что ошибки бывают разные. Есть те, которые можно исправить, а есть те, которые исправляются годами и все равно не исправляются. Поэтому поломать свою жизнь можно очень быстро, а восстановить – тяжело. Никита Рачиловский:

Тем более в этих Telegram-каналах проводится большая работа по фальсификации истории.

Валерий Гайдукевич:

Однозначно. Мы же не знаем, кто там, какие цели он преследует. Большинство преследует личные цели: как себя зарекомендовать, аккаунт, как он красиво там говорит, что там делает. Сейчас много вообще непонятных вещей, которые связаны с молодежью, с разными проявлениями агрессивности, крайности. Это очень нехорошая тенденция. Поэтому нужно, чтобы молодежь не стеснялась общаться. И нам, взрослым людям, надо на это обращать внимание, по косвенным признакам понимать, что где-то надо вмешиваться, чтобы молодежь все-таки возвращалась на землю, не летала слишком в облаках. «Готовность к защите дорогого стоит. Моральная готовность» Никита Рачиловский:

Как член Совета Республики, как бывший командующий внутренними войсками, как генерал-майор в отставке как вы оцениваете те события, которые сегодня происходят около нашей границы? Валерий Гайдукевич:

У нас много делается. Вооруженные силы неоднократно по решению Президента проверялись. Даны достаточно высокие оценки тем действиям, которые проводились. Дело в том, что у нас оборонительная доктрина. Но мы готовы и должны быть готовы защищать свою родину. Чтобы ее защищать, надо не просто уметь и знать, а быть готовым к этому, потому что готовность к защите дорогого стоит. Моральная готовность. Можно привести пример со времен ВОВ, когда 28 панфиловцев остановили армаду танков, Дом Павлова, который держали, не могли взять. То есть не только умение, но и готовность защищать – это тоже очень важно. И это самый главный урок, который мы должны вынести.