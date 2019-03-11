«Минск не резиновый»: Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили строительство, арендные метры и города-спутники

Новости Беларуси. Объемы строительства жилья в Минске будут ежегодно сокращаться, а основной акцент будет делаться на развитии городов-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 11 марта, принимая с докладом председателя Мингорисполкома. О том, что столица не может расти бесконечно, говорилось уже не раз. Сейчас в Беларуси активно начинают развивать города, расположенные рядом с Минском. Пилотный проект для очередников предлагают опробовать в Смолевичах. Там на выгодных условиях смогут построиться минчане, которые не хотят дожидаться своей очереди. Разгрузить двухмиллионный мегаполис планируют также с помощью транспортных решений. Варианты есть как для внутригородских дорожных сетей, так и транспортных артерий за пределами столицы. Мэр Минска на рассмотрение внес сразу несколько предложений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы помните, в старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок Минска. И договорились о том, что потихоньку, насколько получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, возьмите Питер (я уже не говорю о Москве), когда ресурсы, трудовые в том числе, стягиваются в одно место. Минск не резиновый, и я знаю, как минчане это восприняли. Они поддерживают такую тенденцию. Да и города-спутники определены, они недалеко. Главное, чтобы связь была транспортная и рабочие места. Поэтому нам надо этот вопрос решить. Потом вы вносите ряд предложений по строительству домов арендного жилья, в том числе пилотный проект по строительству для очередников, которые желают в Смолевичах жилья. Это правильно делают люди. Просто люди должны понимать, что мы каждый год, после II Европейских игр особенно, усиленно будем сокращать объемы строительства в Минске. Поэтому тот, кто поймет это раньше всех, тот и выиграет.

Я знаю, что около 1500 (а может, уже и 2000) очередников хотят строиться в Смолевичах. Я, в принципе, не возражаю. Что тут возражать? Люди хотят – будем поддерживать это. Так же и в других городах-спутниках. Но принципиальный вопрос – цена строительства. Мы попробовали эксперимент, его проводит Завод эффективных конструкций. Он уже построил, по-моему, не один дом. Прекрасно получилось. Почему мы должны иметь дело с разного рода – я их грубо называю – жуликами, иначе их и не назовешь, которые шкуру дерут с людей? 5 % рентабельности, предприятие строит, имеет деньги, люди платят, в два раза дешевле покупают жилье. Я думаю, нам надо изучить этот опыт. Притом времени на это практически нет. Весна, и вы мне должны лично доложить, возможно ли это. Вот, на принципах «Завода эффективных конструкций» приходите и стройте с пятипроцентной рентабельностью. Кто хочет – пусть строит.