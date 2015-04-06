Фитнес на рабочем месте. Как сотрудники столичного универмага следят за собой?

Привлекательные, стройные, подтянутые продавцы - одна из составляющих успеха любого современного магазина. В этом уверены сотрудники одного из столичных универмагов. Здешние Продавцы, кассиры, кладовщики, грузчики, бухгалтеры, экономисты в обеденный перерыв торопятся в спортивный и тренажерный залы, чтобы как следует размяться и зарядиться энергией на весь оставшийся день.

Занятия спортом здесь идут без отрыва от производства. Покупатели даже не подозревают, что за стеллажами с товарами находится большой спортивный комплекс, в котором кипит совсем иная жизнь. Кто-то играет в теннис, волейбол, футбол, дартс. А другие занимаются фитнесом.

Работники торговли во время тренировок выкладываются на все 100. Ведь на них каждый день смотрят тысячи глаз — нужно выглядеть отлично и подавать пример покупателям. Кроме того, занятия спортом помогают справиться с физической усталостью во время работы. К примеру, продавцы и кассиры весь день проводят на ногах. Без тренировок могут возникнуть проблемы со здоровьем. Да и настроение после таких занятий улучшается. Прилив сил и бодрость духа гарантированы!

Далеко не во всех организациях сотрудники могут в обеденный перерыв попасть в спортзал. Но это не повод отказываться от физических нагрузок. Если у вас «сидячая» работа, вам просто необходимо делать специальные упражнения.

Нет под рукой фитбола — воспользуйтесь обычным стулом!

Главное, желание — и тогда появится результат. Сотрудники этого торгового предприятия смогли превозмочь себя и даже стали принимать участие во всевозможных спортивных соревнованиях. Стенд с кубками и дипломами говорит сам за себя. После тренировок каждый сотрудник спешит на свое рабочее место. С новыми силами и энергией, которые и дарят покупателям.