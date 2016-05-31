31 мая – Всемирный день блондинок: откуда взялись стереотипы о блондинках?

Словно божественный ореол – светлые кудри обрамляют голову блондинок. О них существует масса противоречивых стереотипов. Но джентльмены всего мира признают особую обворожительность светловолосых девушек.

Как считает поп-дива Мадонна, «блондинка – это душевное состояние».

Первой светловолосой девушкой принято считать древнегреческую богиню Афродиту. Возможно, стереотипы о блондинках родом из Рима. Здесь светлый цвет волос был признаком легкомысленности и распущенности.

Психологи доказали, что всё светлое воспринимается нами, как божественное, ангельское и радушное. Блондинки подсознательно наделяются беззащитностью и вызывают теплые чувства. Человек по своей натуре привык стремиться к светлым.

Конечно, изменить характер с помощью краски для волос не получится. Возможно ли повлиять на восприятие окружающих?

Первой женщиной, искусственно осветлившей волосы, была жена Наполеона III. А в широкий доступ чудодейственное средство по созданию светлой шевелюры 1867 году, благодаря выставке в Париже.

Статистика показывает, что большинство современных блондинок – крашены.

Исследователи отмечают, что чувственный темперамент блондинок стремительно снижается. Прогноз неутешительный. Последняя блондинка может родиться в 2202 году.